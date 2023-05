Mis más preciados regalos, mi hijo e hija maravillosos que el cielo me dio. Mi orgullo más grande en la vida es ser madre de estos dos seres preciosos que me enseñan cada día a ser mejor. Aprender a ser mamá con ellos ha sido la mejor experiencia de mi existencia. Feliz día para mi amada mamá, ejemplar, la mejor del mundo! Soy muy afortunada de vivir este día con tal plenitud y felicidad, juntitos y con salud. Feliz Día De Las Madres.

Pepe Aguilar

“Te extraño cada vez más, me haces mucha falta!. Extraño hablarte llegando de trabajar y platicarte y sobre todo oírte, escucharte vivir a través de tu amor y experiencias. Simplemente escucharte. Tengo 54 años, y no importando los que la vida me deje vivir, siempre me hará falta tu amoroso interés por que siempre me vaya bien. Gracias por todo madre, gracias por tanto. Te amo mamá”, escribió el cantante.