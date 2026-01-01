Celebran famosos con fiestas y paseos el año nuevo

Artistas despidieron un año intenso y recibieron uno nuevo entre reflexiones personales, momentos en familia, viajes y presentaciones en grandes escenarios. Una de las figuras que más llamó la atención fue Ángela Aguilar, quien recibió el Año Nuevo rodeada de su familia. La cantante mexicana compartió en redes sociales una imagen junto a su hermana Aneliz Aguilar, reflejando un ambiente cálido e íntimo, además de una postal donde se aprecian fuegos artificiales iluminando el cielo.

Un día antes, Ángela publicó un extenso y emotivo mensaje en el que habló sobre las pruebas personales que enfrentó durante 2025, destacando la importancia de mantenerse fiel a sí misma, apoyarse en la fe y en su familia, y no dejarse vencer por el ruido externo. Ana Bárbara inició el año en Times Square, Nueva York, donde interpretó sus éxitos frente a una multitud que superó el millón de asistentes. A su lado, compartió escenario con Xavi, en una presentación que reafirmó la presencia latina en una de las transmisiones más vistas a nivel mundial. Junto a ella, figuras como Fonseca y Óscar D’León también pusieron ritmo a la despedida del Año Viejo.

Andrea Legarreta celebró la llegada de 2026 acompañada de su familia, en una reunión íntima donde predominó la convivencia y la cercanía. El colombiano J Balvin compartió una imagen desde la cocina, preparando la cena de Año Nuevo junto a su esposa Valentina Ferrer, donde se aprecia un corte de carne, reflejando una celebración tranquila y hogareña.