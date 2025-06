Maluma compartió un video en sus historias de Instagram con una reflexión sobre lo que ha sido ser padre.

“Buen día feliz día a todos los padres que me ven en este momento, qué regalo más hermoso de Dios y el universo, la bendición de ser padres... Desde que nació Paris todo mi mundo cambió, y yo no entendía lo que estaba pasando y ahora que ha pasado el tiempo, me doy cuenta de Paris nació simplemente para que yo fuera una mejor versión de mí, para ella, que me llegó en el el momento más especial e indicado”, dijo.

“Así que todos los padres que me ven, son mis palabras el día de hoy: no se olviden de que los hijos nacieron para ustedes convertirse en una mejor versión para ellos y ese esfuerzo vale la pena. Feliz día, padres, un abrazo grande”.