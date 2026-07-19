Celebran famosos el triunfo de España como campeón, en el Mundial 2026

Tras el triunfo de España contra Argentina, con un marcador de 1 a 0, muchos famosos españoles entre otros aprovecharon sus redes sociales para manifestarse por este logro de la selección española, en la Copa Mundial 2026, fiesta que culminó con una gran fiesta. Figuras como Rosalía, los Reyes de España, Javier Bardem, Miguel Bosé,

Rosalía.

Desde su cama, la cantante española Rosalía celebro el triunfo de su selección. En la imagen se puede ver a la intérprete de Montomami, acostada, tapada con una sábana con la imagen de la bandera española. El actor Javier Bardem acudió al estadio New York-New Jersey, donde vivió de primera mano el triunfo de su país, en las imágenes se puede ver portando la playera oficial de su equipo.

Javier Bardem.

La familia real también se hizo presente en el encuentro, los Reyes de España, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía asistieron a Nueva York al partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los Reyes de España celebran el triunfo de la selección española.

Quien también se manifestó en sus redes fue el cantante Miguel, el intérprete de Te amaré, posteó un video en el que se le puede ver feliz, acompañando el video con la frase. “Una espléndida selección, selección que nos lleva al cielo por segunda vez. ¡Viva la selección, Viva España!”, escribió el cantante.

Miguel Bosé.

En sus redes sociales, la actriz española y esposa de Javier Bardem, Penélope Cruz, celebró el triunfo de su país, portando la playera del jugador Lamile Yamal.