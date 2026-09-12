Celebran las fiestas patrias en la Casa de los Famosos, con La Arrolladora Banda El Limón

A ritmo de la banda sinaloense, los participantes de La Casa de los Famosos México, celebró las tradicionales Fiestas Patrias, con la presencia especial de la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho. Desde que se supo que la banda mazatleca estaría como invitada, las redes sociales del reality show se llenaron de comentarios, augurando una gran fiesta mexicana con la música de la banda sinaloense, y así fue.

Con una escenografía de una típica fiesta mexicana, llena de colores patrios, y ataviados con vestidos de adelitas y trajes revolucionarios, los casi 10 habitantes de la casa, dieron la bienvenida a su casa a la agrupación, quien abrió su presentación, interpretando el tema Ya es muy tarde, pieza al que se sumaron los participantes aplaudiendo la presencia de la agrupación. En el video que ya está disponible, se puede apreciar el buen ambiente que ofreció la agrupación, interpretando para ellos esta vez la pieza El ruido de tus zapatos, al que Mariana, Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yair y Ernesto Laguardia, Memo y Gema demás, disfrutan la velada bailando, cantando y pasándola muy bien.

Al grito de una más, una más, la banda fue complaciendo a los participantes, esta vez cantando el tema Si las miradas mataran, compuesta claro está, por el también sinaloense Horacio Palencia.

Vocalistas de la agrupación, festejan estar en el reality show.