Celebran Mon Laferte y Fuerza Regida, ser lo más escuchado en Spotify México

La cantante y el grupo protagonizaron la fiesta que Spotify realizó en La Tapatía en el Bosque de Chapultepec, donde el Lago sirvió como marco para reproducir a través de un videomapping los nombres de los personajes que reinaron en el mundo de la música y del podcasts este año en la plataforma.

Mon Laferte y Fuerza Regida celebran ser los número 1 en las listas de lo más escuchado de Spotify, que también destacó la evolución y liderato que ha alcanzado la música mexicana, durante la revelación de lo más escuchado en 2025.

“No es sorpresa que fue la música mexicana fue el género más escuchado en el país en este 2025, pero no es algo que sólo resonó en México, por segundo año la música mexicana ocupó el género latino más escuchado en Estados unidos, lo que indica la evolución y crecimiento del género, pero hay algo más y es que también en Latinoamérica, géneros como tumbados, triplicaron su consumo y streams en toda la región, fue un gran año para la música mexicana y para todos los artistas que representan ese género”, destacó Moni Saldaña, artists & label partnership Manager para Spotify México.

De acuerdo a los registros de la plataforma 9 de los 10 artistas más escuchados del país son del género de Música Mexicana lo que refleja su evolución, la cual en los últimos cinco años 400 por ciento en México y 350 a nivel global, se informó en la velada, donde Cristina Sancen, Head de comunicación para Spotify México fue la anfitriona, detalla milenio.com

Tras darse a conocer los nombres de los cantantes y podcast que hicieron historia en este 2025 en Spotify, Mon Laferte agradeció el apoyo de sus fans y destacó que ser una de las cantantes más escuchadas es algo que aún sigue sin creer.

“Tengo el pasaporte mexicano, tengo un hijo mexicano y una familia de fans también, que están al fondo” dijo mientras con gritos eufóricos los seguidores de la chilena se hacían presentes “me parece increíble, es irreal pensar todo lo que ha pasado en estos 18 años”, dijo.

A la fiesta también acudió Fuerza Regida, y tras agradecer el reconocimiento que se basa en la preferencia del público, destacó: “Somos un grupo mexicoamericano, gracias a Dios pudimos ganar el corazón de México, siempre que venimos a México nos sentimos como en casa, porque la gente no para de cantar nuestras canciones, lo que nos hace sentir que México nos da el apoyo al cien por ciento”, precisó Khystian Ramos.

En la lista de los más escuchados figuran también Peso Pluma, Netón Vega, Tito Double P, Carín León y Natanael Cano. Fuerza Regida, la banda mexico-americana de Música Mexicana y electro corridos, alcanza por primera vez el número 1 como el artista más escuchado en México, el 2 en Latinoamérica y el 10 en el mundo.