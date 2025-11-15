$!Celebran Peso Pluma y Kenia Os nueve meses de noviazgo

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os sigue consolidándose como una de las más queridas y comentadas del mundo del espectáculo. Este 14 de noviembre, la pareja celebró nueve meses de noviazgo y lo compartió con sus millones de seguidores a través de varias historias en Instagram, donde dejaron ver su complicidad y el amor que los une. Desde que confirmaron su romance a inicios de 2025, Peso Pluma y Kenia Os han sido protagonistas de titulares y tendencia constante en redes sociales. Su lazo ha despertado el interés de sus fans, no solo por la popularidad de cada uno en sus respectivos géneros musicales —el regional urbano en el caso de Peso Pluma y el pop alternativo en el de Kenia—, sino por la forma en que han sabido mantener una conexión auténtica y cercana al público.

Para conmemorar esta fecha especial, Peso Pluma publicó una fotografía en la que aparece cargando a Kenia Os mientras se miran de frente con ternura, señala quien.com La imagen fue acompañada por un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Gracias por estos hermosos 9M! Cada día contigo es una bendición. Te Amo Mi Amor !!”. Kenia Os no tardó en responder con la misma intensidad emocional. En una historia posterior, replicó con un mensaje directo y lleno de cariño. “Te amo con todo mi corazón mi amor”, reafirmando el vínculo que han construido a lo largo de estos meses.