Celebran Raúl Sandoval y Silvia Zepeda el talento local y la música mexicana

Durante una rueda de prensa, ambos artistas destacaron la importancia de que este tipo de festivales abran espacios para que nuevos talentos puedan presentarse ante el público y darse a conocer dentro de la industria musical.

Con un espectáculo dedicado a la música vernácula, homenajes a grandes figuras mexicanas y un espacio para impulsar a nuevas voces, los cantantes Raúl Sandoval y Silvia Zepeda se declararon listos para participar en el Día de la Música 2026, evento que se realizará este sábado en el Centro Histórico de Mazatlán.

Raúl Sandoval calificó como histórico el respaldo que se brinda a los artistas emergentes a través de este encuentro cultural, al considerar que existen numerosos jóvenes con talento que requieren escenarios para mostrar sus capacidades y continuar desarrollando sus carreras.

“Me siento muy emocionado de ser parte de esto, pues para mí es algo histórico porque representa un apoyo increíble para encontrar nuevos talentos y darles la oportunidad de disfrutar de un escenario y de un público”, comentó.

“Hace falta abrir espacios donde los artistas puedan ser aplaudidos, aceptados y recibir el impulso necesario para seguir creciendo y representar a México. Queremos más de esto, más oportunidades para que los nuevos talentos puedan mostrarse y desarrollarse”.

El cantante señaló que iniciativas como el Día de la Música permiten que las nuevas generaciones encuentren oportunidades para crecer profesionalmente, además de fortalecer la presencia de la música mexicana y de los artistas locales.

Por su parte, Silvia Zepeda destacó la riqueza artística de Mazatlán y de Sinaloa, entidades que, dijo, han dado importantes exponentes a la cultura nacional.

La intérprete, originaria de Michoacán, resaltó la influencia que figuras como Lola Beltrán han tenido en la música mexicana y recordó que recientemente participó en actividades conmemorativas dedicadas a la cantante rosarense, considerada una de las máximas exponentes de la música ranchera.

“Estoy muy emocionada porque habrá muchas voces interesantes que tendrán la oportunidad de mostrar su talento al público. Nunca se sabe quién te está viendo, un escenario como este puede abrirle las puertas a nuevos artistas”, declaró.

“El Día de la Música será una gran oportunidad para disfrutar de la música ranchera y descubrir nuevas voces mazatlecas”.

Asimismo, señaló que Mazatlán se ha consolidado como un importante semillero de artistas y un referente nacional cuando se habla de música mexicana, gracias al talento que ha surgido de la región y al legado de figuras como Pedro Infante.

Los artistas adelantaron que el escenario “Sonidos de México”, ubicado sobre la calle Heriberto Frías, ofrecerá una combinación de talento emergente y artistas consolidados acompañados por el Mariachi Occidental.

Zepeda explicó que se realizó una convocatoria especial para descubrir nuevas voces locales, por lo que el público tendrá la oportunidad de escuchar a intérpretes que buscan abrirse camino dentro del ámbito profesional.

Consideró que este tipo de espacios pueden convertirse en una plataforma para que representantes de disqueras y productores descubran nuevos talentos, ya que nunca se sabe quién puede estar observando desde el público.

El repertorio musical

En cuanto al repertorio, ambos artistas adelantaron que interpretarán clásicos de la música mexicana y rendirán homenaje a grandes íconos del género, entre ellos Lola Beltrán y Pedro Infante.

Silvia Zepeda también presentará temas de su más reciente producción discográfica, integrada por 11 canciones y varias colaboraciones con artistas como Raúl Sandoval, Diana Reyes y el maestro Kim Clave.

Mientras tanto, Sandoval señaló que además de sus temas más conocidos, interpretará canciones rancheras que forman parte del gusto popular y que tradicionalmente conectan con el público.

El cantante aprovechó la ocasión para expresar el cariño especial que siente por Mazatlán, ciudad con la que mantiene una estrecha relación desde que participó en la grabación de la telenovela “Dos chicos de cuidado” hace varios años.

Recordó que durante aquella producción permaneció cerca de un mes en el puerto, tiempo suficiente para enamorarse de la ciudad y desarrollar un fuerte vínculo con su gente y sus paisajes.

Incluso, confesó que no descarta la posibilidad de establecerse en Mazatlán en el futuro, al considerar que se trata de un lugar donde encuentra tranquilidad, inspiración y una conexión especial con su vida personal y artística.

Raúl Sandoval y Silvia Zepeda invitaron a la ciudadanía a sumarse a las actividades del Día de la Música 2026, que iniciarán a partir de las 17:00 horas con nueve escenarios distribuidos en las calles del Centro Histórico, mientras que la ceremonia inaugural será en punto de las 18:00 horas.

En el escenario “Sonidos de México”, los asistentes podrán disfrutar de música ranchera, mariachi, homenajes a grandes intérpretes nacionales y la presentación de nuevos talentos que buscarán conquistar al público mazatleco en una de las celebraciones culturales más importantes del puerto.