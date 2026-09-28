$!Celebran Selena Gomez y Benny Blanco su primer aniversario de bodas

La imagen mostraba el postre sobre un plato rosa con la frase “Love Is Love”. “Year old cake never tasted so good”, escribió el productor sobre la fotografía.

Este domingo, justo un año después de su boda en Santa Bárbara, California, Benny compartió en sus Instagram Stories una fotografía de la rebanada de pastel que la pareja había conservado desde su enlace.

La pareja cumplió un año de casada este fin de semana y, fiel a su estilo, optó por una celebración tranquila, aunque con un detalle cargado de significado para Selena: una tradición que le enseñó su abuela y que Benny, según confesó, ni siquiera conocía.

Selena Gomez y Benny Blanco encontraron una manera muy especial, y muy dulce de celebrar su primer aniversario de bodas: abrir el congelador y compartir una rebanada del pastel que guardaron desde aquel 27 de septiembre de 2025.

La idea de guardar el pastel para comerlo en el primer aniversario no fue originalmente de Benny. Días antes de la celebración, el músico contó durante una aparición en Today with Jenna & Sheinelle que fue la abuela de Selena, conocida como Nana, quien le explicó que debían reservar una parte del pastel, señala quien.com

“Cuando estábamos en la boda, ella me dijo: ‘Tienes que guardar el pastel’”, relató Benny, quien admitió que no entendía por qué tenían que hacerlo. La respuesta de la abuela de Selena fue sencilla: tenían que comerlo al cumplir un año de casados.

La tradición de guardar y comer una porción del pastel de bodas durante el primer aniversario tiene décadas de historia y está asociada con deseos de buena suerte y prosperidad para el matrimonio.

El pastel no fue el único plan para el primer aniversario. Benny había adelantado que él y Selena querían mantener la celebración sencilla después de pasar buena parte de los últimos meses viajando.

“Queríamos simplemente estar tranquilos”, explicó el productor, quien incluso contempló la posibilidad de que vieran juntos los discursos de su boda como parte de la celebración.

Selena, por su parte, habló recientemente sobre su primer año de matrimonio y describió a Benny como una persona “muy alegre”, divertida y espontánea. La cantante también aseguró que ambos continúan en una especie de “luna de miel” y destacó que él la escucha y la acompaña en sus distintos estados de ánimo.

La pareja se casó el 27 de septiembre de 2025 en una ceremonia íntima en Santa Bárbara, después de comprometerse en diciembre de 2024.

A un año de aquel día, Selena y Benny decidieron celebrar sin grandes despliegues: una rebanada de pastel, un recuerdo familiar y una tradición que, aunque Benny todavía parece estar descubriendo, ya forma parte de su historia como esposos.