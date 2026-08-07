Celebran Tom Holland y Zendaya su boda en secreto

Tras meses de especulaciones, distintos medios británicos revelaron que la pareja celebró una boda privada en la campiña inglesa, una ceremonia que permaneció en secreto hasta ahora y que confirma por qué son considerados una de las parejas más discretas de Hollywood.

Zendaya y Tom Holland finalmente dieron el siguiente paso en su historia de amor, pero lo hicieron fieles al estilo que ha definido su relación desde el principio: lejos de los reflectores.

De acuerdo con The Sun, los actores se casaron legalmente meses antes y el pasado 4 de agosto reunieron a sus familiares y amigos más cercanos para celebrar su unión en el exclusivo Beaverbrook Hotel, una histórica finca ubicada en Surrey, al suroeste de Londres, muy cerca del lugar donde creció Tom Holland, señala quien.com

La celebración fue diseñada para mantenerse completamente alejada de los medios. Según los reportes, los invitados tuvieron que dejar sus teléfonos antes de ingresar al evento, una medida que evitó cualquier filtración de imágenes o videos de la boda.

El hotel fue reservado en exclusiva para la ocasión y recibió a familiares y amigos íntimos de la pareja, incluidos los tres hermanos de Tom Holland.

La decoración estuvo inspirada en la naturaleza, con arreglos florales silvestres y un ambiente campestre que reflejaba el gusto de los novios por las celebraciones discretas. El costo del evento habría superado las 500 mil libras esterlinas, de acuerdo con medios británicos.

La ausencia de fotografías oficiales no fue casualidad. Desde que hicieron pública su relación en 2021, Zendaya y Tom Holland han defendido con firmeza su privacidad y han evitado compartir detalles de su vida personal en redes sociales o entrevistas.

La relación entre Zendaya y Tom Holland comenzó durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2016, donde interpretaron a Peter Parker y MJ. Aunque durante años insistieron en que solo eran amigos, en 2021 fueron fotografiados besándose en Los Ángeles, confirmando el romance que los fans sospechaban desde hacía tiempo.

Desde entonces, ambos han mantenido un perfil bajo, apareciendo juntos únicamente en ocasiones especiales y evitando convertir su relación en un espectáculo mediático.

Los rumores de compromiso crecieron a principios de 2025, cuando Zendaya apareció con un llamativo anillo de diamantes durante la temporada de premios. Meses después, el estilista de la actriz, Law Roach, dejó entrever que la pareja ya había contraído matrimonio, mientras que Tom Holland comenzó a referirse a Zendaya como su esposa en algunas entrevistas, alimentando las especulaciones.

Mientras disfrutan de esta nueva etapa como matrimonio, los actores también atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras. Además de reencontrarse en una nueva entrega de Spider-Man, ambos forman parte del elenco de The Odyssey, la ambiciosa película de Christopher Nolan, consolidándose como una de las parejas más influyentes y queridas de Hollywood.