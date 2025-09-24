Celebrará el Mariachi Vargas de Tecalitlán 128 años de trayectoria en Mazatlán

“Esta gira terminará en el 2026, donde viajaremos a varios países, y el nombre de la gira es principalmente por hacer un homenaje a las seis generaciones pasadas de músicos que han pasado por esta agrupación a lo largo de 128 años y hasta la fecha, recordando a quienes sentaron las bases para llegar a ser lo que es Maricas Vargas hoy en día, conformada actualmente por 14 músicos en el escenario”, detalló Martínez.

Martínez compartió que esta presentación en el puerto llega después de una exitosa gira por Estados Unidos y Europa, con actuaciones en ciudades como Chicago, Las Vegas, Madrid, Las Islas Canarias, Barcelona, representando orgullosamente a México con esta gira denominada Legado Tour.

Vía telefónica desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el maestro Carlos Martínez, voz, violín y director musical del considerado el mejor mariachi del mundo, compartió algunos detalles de lo que será esta presentación con los mazatlecos, con quienes estarán celebrando su 128 aniversario.

Un recorrido por los mejores éxitos que marcaron la época de oro, además de un homenaje a grandes autores e intérpretes mexicanos, es lo que presentará el Mariachi Vargas de Tecalitlán este sábado 27 de septiembre en el Teatro Ángela Peralta, en dos funciones, a las 18:00 y 20:30 horas, como parte de su Legado Tour 2025.

Agregó que, siempre que tienen la oportunidad de interpretar la música mexicana, representa un gran orgullo para ellos, sobre todo al ver como es bien recibida y apreciada en todo el mundo, conquistando multitudes al son de las trompetas, violines y guitarras, recibiéndolos con los brazos abiertos y la emoción a flor de piel.

“Toda esa emoción, toda esa energía y todo lo que significa para nosotros esta música, es lo que los mazatlecos podrán disfrutar en esta presentación, un recorrido histórico por nuestros orígenes, con temas que han marcado una historia en México, y que aún siguen vigentes entre el gusto del público”.

Temas como El son de la negra, La Bikini, Que bonita es mi tierra, entre muchos otros, que han sido piezas irónicas del Mariachi Vargas, realizando de igual manera un merecido homenaje a grandes exponentes, como José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, Juan Gabriel, entre otros, temas que serán coreados por el público, gracias a un programa que constará de más de 14 temas más los popurrís que se interpreten esa noche en el escenario de Ángela Peralta, sumando dos horas de espectáculo.

“Durante el concierto hay una sorpresa, que seguramente encantará a los mazatlecos, con la presencia de un artista mazatleco invitado, el cual van a disfrutar mucho ver a uno de los suyos, está confirmado, razón de más para no perderse este concierto el 27 de septiembre”.

El músico y director musical, desea que con este show, el público se lleve la oportunidad de disfrutar a esta legendaria agrupación, además de enorgullecerse de la música mexicana, del sonido del mariachi, así como lo están de la banda, en un espectáculo que los llenará de emoción, de felicidad, pero sobre todo del gran orgullo de ser mexicanos.

“Si algo tiene la música del mariachi, es la magia de conquistar a quien la escucha, une, enamora, enorgullece, y representa a todo un país, cómo no sentirnos felices y orgullosos de esto, y este es un concierto para eso, para revivir joyas pasadas, rendir homenaje y agradecer al público por estos 128 años de existencia”.

Con casi trece décadas de seguir compartiendo la música representativa de México, Martínez subrayó que esto ha sido posible gracias al trabajo de todos, en todas las generaciones, quienes han entregado su vida, su corazón a esta música, la cual ha sido inmortalizada en más de 250 discos grabados, a lado de grandes voces de artistas mexicanos, así como en la época de oro del cine mexicano, junto a figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Lola Beltrán, Amalia Mendoza, José Alfredo Jiménez, con este último grabando cientos de canciones, y muchos más, hasta hoy en día.