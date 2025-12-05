Espectáculos
|
Concierto

Celebrará la Banda MS el Día del Amor y la Amistad en Los Ángeles

Con un divertido video en sus redes sociales, la agrupación mazatleca anuncia que el 13 y 14 de febrero le cantarán a los enamorados en Los Ángeles
Leopoldo Medina |
05/12/2025 13:58
05/12/2025 13:58

La Banda MS no para, prueba de ello es que a través de sus redes sociales, la agrupación mazatleca, reconocida por éxitos como Piénsalo, y el Color de tus ojos, informó que celebrará el Día del Amor y la Amistad con dos conciertos en Los Ángeles.

A través de un divertido video, Alan Ramírez y Walo Silvas, vocalistas de la MS, compartieron la noticia, simulando estar en un aeropuerto, listos para salir, realizando el check in, no sin antes tener que sacar varias cosas de sus maletas por el exceso de peso.

Desde la botarga de Snoop Dogg, el chofer, una gran trusa en color rojo, hasta un perro, instrumentos musicales, y un integrante de la agrupación, son algunas de las cosas que salieron de esa maleta, para posteriormente ver a Alan y Walo, sentados en el mostrador, disfrutando de unso trozos de pizza, lanzando la invitación al concierto que se realizará los días 13 y 14 de febrero de 2026 en el Crypto Arena.

La MS recientemente compartió también que este 2025, su público los escuchó con todo en Spotify. De acuerdo a la plataforma, la agrupación mazatleca fue escuchada por más de 48.5 millones de oyentes, sumando más de 75.8 horas de reproducción, en más de 184 países, con más de 1.4 millones de reproducciones.

Esto gracias a su teme El color de tus ojos, el cual tuvo 81.8 millones de reproducciones, misma que fue escuchada por 21.8 millones de oyentes.

$!Celebrará la Banda MS el Día del Amor y la Amistad en Los Ángeles

También dieron a conocer su gira 2026, la cual llevrá por nombre Somos La MS Tour, presentando algunas fechas y ciudades ya confirmadas.

Entre ellas están las siguientes

1 Feb: León, Guanajuato

13 Feb: Los Ángeles/Crypto.com Arena

14 Feb: Los Ángeles/Crypto.com Arena

27 Feb: Houston, Texas/Smart Financial Centre

28 Feb: Edinburg, Texas/Bert Ogden Arena

28 Mar: San Luis Potosí/Arena Potosí

30 May: Guadalajara/Arena Guadalajara

$!Celebrará la Banda MS el Día del Amor y la Amistad en Los Ángeles
#Concierto
#Banda MS
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube