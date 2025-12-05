$!Celebrará la Banda MS el Día del Amor y la Amistad en Los Ángeles

La Banda MS no para, prueba de ello es que a través de sus redes sociales, la agrupación mazatleca, reconocida por éxitos como Piénsalo, y el Color de tus ojos, informó que celebrará el Día del Amor y la Amistad con dos conciertos en Los Ángeles.

A través de un divertido video, Alan Ramírez y Walo Silvas, vocalistas de la MS, compartieron la noticia, simulando estar en un aeropuerto, listos para salir, realizando el check in, no sin antes tener que sacar varias cosas de sus maletas por el exceso de peso.

Desde la botarga de Snoop Dogg, el chofer, una gran trusa en color rojo, hasta un perro, instrumentos musicales, y un integrante de la agrupación, son algunas de las cosas que salieron de esa maleta, para posteriormente ver a Alan y Walo, sentados en el mostrador, disfrutando de unso trozos de pizza, lanzando la invitación al concierto que se realizará los días 13 y 14 de febrero de 2026 en el Crypto Arena.