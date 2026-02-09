Celebrará Manuel Mijares 40 años de carrera con concierto sinfónico

El intérprete compartió detalles de este espectáculo especial, en el que reinterpretará su repertorio acompañado por una orquesta sinfónica. Clásicos como Bella , Para amarnos más y Soldado del amor cobrarán nueva vida gracias a arreglos que resaltan la profundidad emocional de cada canción.

Manuel Mijares celebrará 40 años de trayectoria artística con el concierto sinfónico Mijares Sinfónico , y que promete ser una de las experiencias más significativas de su historia reciente, el 26 de marzo, en el auditorio nacional.

Mijares habló sobre el desafío que implica llevar sus canciones a un formato sinfónico, destacando que estos nuevos arreglos permiten redescubrir su música desde una dimensión completamente distinta.

“El proyecto busca ofrecer una experiencia diferente, tanto para mí como para el público”, compartió el artista, subrayando la fuerza emocional que aporta la música orquestal y la manera en que transforma cada interpretación en un momento único.

Este formato no solo eleva su repertorio, sino que también confirma su capacidad de evolucionar sin perder la esencia romántica que lo ha convertido en uno de los artistas más queridos de México.

Más allá del espectáculo, el cantante también reflexionó sobre el camino que ha recorrido y el vínculo que ha construido con sus seguidores a lo largo de los años. Agradeció el apoyo constante que ha sido clave para mantenerse vigente en una industria en constante cambio, de acuerdo con quien.com.

Para Mijares, este proyecto representa una forma de honrar su historia musical con respeto y emoción, celebrando cada etapa de su carrera junto a quienes han acompañado su trayectoria desde el inicio.

El concierto de Mijares Sinfónico se llevará a cabo en el Auditorio Nacional el próximo 26 de marzo y los boletos ya están a la venta a través de ticketmaster.