Celebrará Mariana Bo el Año Nuevo con presentación en la Ciudad de México

La DJ sinalonse Mariana Bo continúa haciendo historia en la escena musical, tras su paso por importantes festivales de música electrónica, tanto nacionales como internacionales, ahora cerrará el 2025 presentándose en La Fiesta Electrónica más grande del Mundo. Este evento se realizará el 31 de diciembre, teniendo como escenario el Ángel de la Independencia en el Paseo de Reforma, programado a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

El cartel del espectáculo.

Cabe destacar, que Mariana Bo, no es la única que formará parte de esta gran fiesta electrónica, de acuerdo al cartel, también participarán Jehnny Beth (Francia), Ramiro Puente (México), Vel (Francia), 3BallMty (México), Kavisnky (Francia), Arca DJ (Venezuela) y MGMT de Estados Unidos, lo que garantiza una noche de múltiples propuestas musicales que seguramente reunirá a miles de fans en este icónico lugar.

Mariana Bo y Katy Perry.

Durante el 2025, la también productora, tuvo un año llena importantes presentaciones y colaboraciones, como la que tuvo con la cantante Katy Perry, durante una de sus presentaciones en la Ciudad de México, abriendo su show, así como su paso por festivales de música electrónica como lo fue el reconocido EDC en la Ciudad de México, o el Aqua Color Fest, también estuvo en el Beer Fest edición Brewchella 2025, donde presentó nueva imagen y un set list techno y hard techno, evento donde además, recibió el Galardón Orgullo Sinaloense.

Mariana Bo, durante su presentación en el EDC México 2025, ante miles de personas.

Esto como parte de su gira titulada Summer Tour 2025, el cual incluyó presentaciones en lugares como Mykonos Grecia, Stuttgart Alemania, Hong Kong, Tokio Japón, Bangkok, Thailandia, Indonesia, Lituania, y Francia. A estos, se suman también su participación en uno de los festivales de música electrónica más importantes, como lo es Tomorrowland 2025, celebrado en Bélgica, el cual finalmente sí pudo realizarse tras el incendio de su escenario principal.

Mariana BO en Tomorrowland 2025.

Aquí, la sinaloense reunió a miles de personas en uno de los escenarios preparados, y desde donde la sinaloense desbordó toda su energía tras el tornamesa, siendo alabada por su actuación. Otro logro destacable para Mariana este año, fue sin duda la colaboración especial que tuvo el mes de septiembre, junto a la Orquesta Sinfónica del Estado de Querétaro, tocando junto a más de 70 músicos en escena.

Mariana Bo junto a la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro.

“Para mí es un honor, una conexión con lo divino. Así me siento cada vez que logro enlazar notas y sonidos al hacer un track, y me siento feliz de lograrlo, pero que una filarmónica interprete en un concierto mi música es una maravilla, un mismo idioma entre lo clásico y la electrónica, es cuando la magia sucede”, resaltó Mariana en su momento.