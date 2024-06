Desde sus inicios, Remmy ha cautivado a un público fiel y ha conquistado grandes escenarios, además de contar con múltiples nominaciones, tales como su nominación en el 2014 a los Latin Grammy por Mejor Álbum Norteño con Mi vida en vida; siendo un año más tarde galardonado con el Premio Juventud a la Revelación Juvenil 2015.

Mismo año en el que lanzó su álbum Mi Princesa del cual la canción ¿Por qué me ilusionaste? fue incluida en la lista Best Songs of 2015 por Ben Ratliff de The New York Times, y años más tarde dicha producción discográfica fue certificada con Disco de Platino. Estos hechos le han valido al compositor y multinstrumentista para pisar distintivos escenarios, tal como lo hizo el pasado 27 de abril en su exitosa presentación en el Auditorio Nacional.

La noche del 29 de junio, el Auditorio Telmex se preparará para recibir a uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, Remmy Valenzuela, quien pretende cautivar a todos los asistentes con el gran show que está preparando y las sorpresas que serán dignas de este festejo pues promete ser una noche inolvidable llena de música, emoción y celebración.

Para ello, el cantante sinaloense ha expresado su emoción y agradecimiento por llegar a este importante aniversario en su carrera, y está ansioso por compartir este momento tan significativo con su público.

Además de un exitoso tour, prepara el lanzamiento de un álbum que llevará al público por un recorrido musical de 15 años de canciones dedicadas al amor, al desamor, corridos y fusiones inesperadas.