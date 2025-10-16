Celebrará Yalitza Aparicio el ‘Día de Muertos’ con un cortometraje en el FICM

“Como oaxaqueña es una conexión muy grande el Día de Muertos, para mí es algo sagrado. En casa es algo que se respeta y venera. Y en este caso, me tocó compartir estas tradiciones con Veracruz, que aunque sigue siendo México, sí hay cosas que cambian respecto a cómo se celebra en Oaxaca”, compartió Yalitza Aparicio, a su llegada al FICM, el cual inició el 10 de octubre y concluirá hasta el día 19 de este mes.

Yalitza Aparicio regresó al Festival Internacional de Cine de Morelia para presentar En la quietud de la noche , un cortometraje dirigido por Arístides Mantilla que explora la tradición del Día de Muertos desde una mirada íntima y familiar. La actriz, nominada al Oscar por Roma , volvió a la pantalla con una historia que conecta con sus raíces.

En el cortometraje, Yalitza da vida a una mujer que vive el contraste entre la fe y la muerte, en una familia que se prepara para recibir a un nuevo integrante, señala milenio.com

Para Mantilla, la historia nace de un recuerdo. “Es sobre una experiencia que tuve desde chico, no es una biografía, es una ficción basada en recuerdos sobre un padre que no cree en Día de Muertos y una madre que sí”.

El director también destacó la colaboración con Aparicio. “Trabajar con Yali fue increíble. Desde el inicio tenía en mente que fuera ella; por fortuna le gustó el proyecto. Desde que la conozco en Roma tenía muchas ganas de trabajar con ella. Este corto es para toda la familia, se puede ver siempre porque es una historia muy universal”.

Para Yalitza, proyectos como este le han permitido crecer como actriz y reafirmar su compromiso con el cine mexicano y con las nuevas generaciones de realizadores, “muchos proyectos me han regalado la forma de aprovechar esta etapa, siempre acompañada de buenos directores que me aterrizan para abordar los personajes”, dijo.

Además, hizo un llamado a fortalecer la colaboración en la industria, “trabajar con la diversidad que tenemos me encanta. Hay directores con mucha pasión, es importante tomarnos de las manos y posicionarnos, dar visibilidad a todo el talento. Me encantaría trabajar con muchos cineastas jóvenes y contagiarnos de su pasión.”

Con En la quietud de la noche, Yalitza Aparicio reafirma su compromiso con las historias que reflejan la esencia de México: la familia, la memoria y las tradiciones que nos mantienen unidos incluso más allá de la vida, en este caso el Día de muertos. En relación a proyectos futuros, la actriz se prepara para el estreno de Cometierra en Prime Video.