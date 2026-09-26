Celeste Sanazi lanza ‘Mi Plan’, un manifiesto de fe y fuerza

La artista argentina Celeste Sanazi presentó Mi Plan, canción que trasciende un lanzamiento musical. Representa un manifiesto personal de fe, valores y fuerza, marcando una nueva etapa en su carrera y filosofía de vida. El tema ocupa un lugar significativo en su propuesta musical, siendo un reflejo de sus valores, su manera de entender la vida y la fortaleza que encuentra en la fe, la comunidad y su propósito. Mi Plan nació como un concepto, transformándose después en letra y melodía. Sanazi, inspirada por canciones profundas con mensaje, buscó explorar la fuerza personal y la fe como motores para enfrentar la vida, alejándose de temas recurrentes como el amor.

Celeste Sanazi.

“Es una de las canciones que más me representa: la letra, lo musical, el mensaje. Es de las que más tienen que ver conmigo y con mi propósito”, compartió la artista, quien busca transmitir que vivir con fe y valores no significa ser ingenua, sino encontrar ahí una fuente de fortaleza. Sanazi define la canción en tres palabras: manifiesto, valores y plan. Funciona como una declaración personal sobre lo que busca, hacia dónde quiere dirigirse y los principios que desea mantener presentes incluso en momentos de incertidumbre. Musicalmente, este lanzamiento también representa una evolución respecto a sus trabajos anteriores. Aunque conserva elementos que identifican a la artista, incorpora un tinte murguero y rioplatense, una combinación que aporta energía y carácter festivo a un mensaje que habla de introspección, empoderamiento y propósito.