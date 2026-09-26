Celeste Sanazi lanza ‘Mi Plan’, un manifiesto de fe y fuerza

La artista argentina Celeste Sanazi presentó Mi Plan, canción que trasciende un lanzamiento musical. Representa un manifiesto personal de fe, valores y fuerza, marcando una nueva etapa en su carrera y filosofía de vida.
El tema ocupa un lugar significativo en su propuesta musical, siendo un reflejo de sus valores, su manera de entender la vida y la fortaleza que encuentra en la fe, la comunidad y su propósito.
Mi Plan nació como un concepto, transformándose después en letra y melodía. Sanazi, inspirada por canciones profundas con mensaje, buscó explorar la fuerza personal y la fe como motores para enfrentar la vida, alejándose de temas recurrentes como el amor.
“Es una de las canciones que más me representa: la letra, lo musical, el mensaje. Es de las que más tienen que ver conmigo y con mi propósito”, compartió la artista, quien busca transmitir que vivir con fe y valores no significa ser ingenua, sino encontrar ahí una fuente de fortaleza.
Sanazi define la canción en tres palabras: manifiesto, valores y plan. Funciona como una declaración personal sobre lo que busca, hacia dónde quiere dirigirse y los principios que desea mantener presentes incluso en momentos de incertidumbre.
Musicalmente, este lanzamiento también representa una evolución respecto a sus trabajos anteriores. Aunque conserva elementos que identifican a la artista, incorpora un tinte murguero y rioplatense, una combinación que aporta energía y carácter festivo a un mensaje que habla de introspección, empoderamiento y propósito.
La producción fue grabada con instrumentos en vivo, incluyendo batería, guitarras, piano, vientos, bajo, teclados y percusión de cumbia, más tambores con pulso de carnaval que refuerzan el espíritu de fiesta del álbum.
La intención de la artista es que el público no solamente escuche la canción, sino que pueda reconocerse en ella. “Ojalá les prenda tanto como a mí”, señaló, con el deseo de que su mensaje encuentre eco en quienes creen que vivir unidos, con entusiasmo y valores, puede generar un impacto positivo.
Mi Plan llega en un momento de transformación artística para Celeste Sanazi. La cantante considera que esta nueva etapa podrá apreciarse completamente una vez que concluya el lanzamiento de su próximo disco, previsto para octubre.
Este año representa una expansión para Sanazi más allá de la música. Mientras prepara el cierre del lanzamiento de su álbum, la artista grabó una serie en Argentina para Disney+ y actualmente termina la serie de apertura de Hacela Shorta, nueva plataforma que busca posicionarse en México. En esta plataforma, Sanazi participa como una de las tres protagonistas.
En el terreno musical, uno de sus principales objetivos es llevar sus canciones al escenario y conquistar festivales, además de continuar grabando en diferentes países y culturas.
“Quiero hacer giras con mis canciones, seguir grabando en muchos países y culturas diferentes, e interpretar personajes bien alejados de mí”, afirmó al hablar de sus aspiraciones.
Las colaboraciones también forman parte de sus aspiraciones. Entre los artistas con quienes le gustaría compartir escenario mencionó a Nathy Peluso, Marc Anthony, Mon Laferte, Jorge Drexler y Tobika.
Con Mi Plan, la artista busca fortalecer el sentido de comunidad y recordar que encontrar a las personas correctas puede ser parte fundamental del camino. “La unión hace la fuerza, y más que nunca tenemos que encontrar nuestras manadas, esas que nos ayudan a crecer y a sentirnos enormes”, expresó.