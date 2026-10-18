Céline Dion cierra en París y anuncia regreso para 2027

Céline Dion cerró este sábado una emotiva serie de 16 conciertos en París, marcando su regreso a los escenarios después de seis años de ausencia. La estrella canadiense anunció su vuelta a la capital francesa para mayo de 2027.

La intérprete emocionó al público parisino en la Arena Plenitude, donde agotó las entradas para cada una de sus presentaciones. Este ciclo de conciertos significó su retorno tras una pausa obligada por problemas de salud.

La diva llevaba más de seis años alejada de los escenarios, desde que tuvo que interrumpir su última gira, iniciada en 2019, primero por la pandemia y después por sus problemas de salud. Desde 2022, la cantante lucha contra el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y espasmos.

Arropada por sus fans, quienes la esperaban frente al hotel donde se instaló con sus hijos, la artista mantuvo el ritmo de su maratón musical durante más de un mes. En su primer concierto, el 12 de septiembre, la emoción la obligó a interrumpir una de sus canciones al inicio de la actuación.

La cantante, de 58 años, se permitió bromear con el público en una de sus noches sobre su estancia. “La intérprete de ‘My heart will go on’ está acostumbrada a los conciertos en forma de residencia, un dispositivo que puso en práctica hace años en Las Vegas”, comentó una fuente cercana a su equipo.

Rodeada de músicos y un coro, la estrella presentó un espectáculo de unas dos horas y media, marcado por una treintena de canciones de su etapa de los años 1990 y 2000, así como de su repertorio en inglés. La artista también versionó temas de otros artistas y un aria de ópera.

Se espera que la cantante ofrezca 10 fechas más en la capital francesa en mayo de 2027, luego de las 16 presentaciones ya realizadas. Su regreso a los escenarios ha sido un momento significativo para sus seguidores.