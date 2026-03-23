Céline Dion prepara su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en París

Céline Dion se prepara para volver a los grandes escenarios con una serie de conciertos en París previstos para el otoño de 2026, de acuerdo La Presse.

De acuerdo con la publicación del periódico francocanadiense, la cantante canadiense actuará dos veces por semana durante los meses de septiembre y octubre en el Paris La Défense Arena, un recinto con capacidad para 40 mil espectadores.

En los últimos años, el mismo recinto ha acogido actuaciones de artistas como Taylor Swift, los Rolling Stones y Kendrick Lamar.

La confirmación extraoficial llegó acompañada de una campaña en las calles de París: cerca de 250 vallas publicitarias con títulos de canciones emblemáticas de Dion —como “Pour que tu m’aimes encore”, “Power of Love” y “S’il Suffisait d’Aimer”— aparecieron distribuidas por la ciudad, lo que avivó aún más los rumores sobre un anuncio inminente, señala infobae.com.

La revista Variety fue el primer medio en inglés en confirmar la noticia. Los representantes de la cantante no respondieron de manera inmediata a las solicitudes de comentario por parte de la prensa estadounidense.

El regreso de la artista a los escenarios parisinos tiene una historia que se remonta varios años. Los conciertos estaban originalmente programados para 2020 en el mismo Paris La Défense Arena, como parte de su gira Courage World Tour, pero fueron postergados primero por la pandemia de COVID-19 y luego por los graves problemas de salud que la aquejaron.

En 2022, fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida (SPS, por sus siglas en inglés), una enfermedad neurológica y autoinmune de carácter excepcional que provoca rigidez muscular y que, según explicó la propia cantante en un comunicado, afectaba “cada aspecto” de su vida diaria, dificultando su capacidad para caminar y para usar sus cuerdas vocales con normalidad.

Desde entonces, Dion ha mantenido una intensa rutina terapéutica para convivir con la enfermedad.

Su reaparición más recordada en ese camino de recuperación tuvo lugar en julio de 2024, cuando ofreció una emotiva actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, interpretando “Hymne à L’amour”, el clásico de Edith Piaf, con la Torre Eiffel como telón de fondo.