Céline Dion regresa a los escenarios tras seis años de ausencia

Con lágrimas de alegría, la cantante Céline Dion regresó al escenario el sábado, tras seis años de ausencia debido a una enfermedad neurológica incurable. La estrella francocanadiense actuó ante 30 mil espectadores en la Plenitude Arena, a las afueras de París.

La artista, quien reveló a finales de 2022 un diagnóstico de síndrome de la persona rígida, ofreció un concierto con todas las entradas agotadas en la capital de Francia. Su vuelta al público muestra una extraordinaria recuperación, luego de que la enfermedad le obligara a cancelar varias presentaciones.

Dion había suspendido su gira que inició en 2019, primero a causa de la pandemia de Covid-19 y posteriormente debido al deterioro de su salud. La enfermedad autoinmune que padece puede provocar rigidez muscular extrema, espasmos dolorosos y calambres intensos.