Céline Dion regresa a los escenarios tras seis años de ausencia

Con lágrimas de alegría, la cantante Céline Dion regresó al escenario el sábado, tras seis años de ausencia debido a una enfermedad neurológica incurable. La estrella francocanadiense actuó ante 30 mil espectadores en la Plenitude Arena, a las afueras de París.
La artista, quien reveló a finales de 2022 un diagnóstico de síndrome de la persona rígida, ofreció un concierto con todas las entradas agotadas en la capital de Francia. Su vuelta al público muestra una extraordinaria recuperación, luego de que la enfermedad le obligara a cancelar varias presentaciones.
Dion había suspendido su gira que inició en 2019, primero a causa de la pandemia de Covid-19 y posteriormente debido al deterioro de su salud. La enfermedad autoinmune que padece puede provocar rigidez muscular extrema, espasmos dolorosos y calambres intensos.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Céline Dion (@celinedion)
Una publicación compartida por Céline Dion (@celinedion)
“Hay algo que puedo decirles en dos palabras: estoy bien. He aprendido a vivir con esta fragilidad, de tanto tenerla cerca la he domesticado y he decidido convertirla en la fuerza para vivir”, lanzó la estrella francocanadiense a los 30 mil espectadores reunidos.
Visiblemente emocionada, Dion abrió su primer recital completo en seis años con su balada en francés “On ne change pas” de los años noventa. Con lágrimas en los ojos, la artista de 58 años tuvo que dejar de cantar momentáneamente durante el primer tema.
La intérprete de “My Heart Will Go On”, tema de la película Titanic de 1997, compartió con su público que el camino fue más rocoso de lo esperado. Sin embargo, se aferró a un rayo de luz en la distancia, en lo profundo de las montañas.
Dion expresó su alegría por ver a los asistentes, a quienes lanzó besos. “Estas son, por supuesto, lágrimas de alegría. Estoy encantadísima de verlos”, dijo la artista. Esta noche, manifestó, quería cantar para ellos, cantar para ella y cantar por la vida.