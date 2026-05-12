‘Ceniza en la boca’ la película dirigida por Diego Luna llegará a Netflix en el 2027

La nueva película dirigida por Diego Luna tendrá su estreno mundial en el Festival de Cannes 2026 y posteriormente llegará a Netflix en 2027. Te contamos lo que se sabe hasta el momento de la cinta del reconocido actor mexicano.

Estreno mundial en el Festival de Cannes

La película “Ceniza en la Boca”, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cannes 2026 dentro de la sección de Proyecciones Especiales.

La función está programada para el 13 de mayo de 2026 a las 15:45 horas y contará con la presencia del director, además de las actrices Anna Díaz y Adriana Paz. El filme marca un nuevo proyecto del realizador mexicano, quien ha participado previamente en festivales como Tribeca, Sundance y la Berlinale.

¿De qué se trata “Ceniza en la Boca” y quien la protagoniza?

La cinta cuenta la historia de Lucila, una joven que viaja desde México a Madrid junto a su hermano Diego para reunirse con su madre, quien trabaja de forma ilegal en España desde hace ocho años para mantenerlos. Sin embargo, al llegar descubren que la vida que los espera es mucho más difícil de lo que imaginaban, marcada por la migración, la separación familiar y la búsqueda de una vida mejor.

El elenco incluye a Luisa Huertas, Guillermo Ríos, Sergio Bautista, Benny Emmanuel, Teresa Lozano y Adriana Jácome. La película es producida por compañías como La Corriente del Golfo y Animal de Luz Films, con guion de Abia Castillo, Diego Rabasa y el propio Diego Luna.

Estreno en plataformas

Tras su paso por festivales y su recorrido en salas de cine, Ceniza en la boca llegará a Netflix en 2027. La plataforma tendrá los derechos de streaming para Latinoamérica, España y Portugal, permitiendo que el público de habla hispana pueda verla en casa después de su estreno en cines.

Así, la película seguirá el recorrido habitual de los grandes estrenos de autor: primero festivales internacionales, luego salas de cine y finalmente su llegada a streaming.