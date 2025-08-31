Cerrará Banda MS el año en Veracruz, Puebla y CdMx

En medio del éxito de su gira Edición Limitada, Banda MS ha confirmado dos nuevas fechas para el cierre del 2025, una en Puebla y la otra en Veracruz.

Ambos conciertos prometen ser una celebración para los fans que han seguido de cerca la trayectoria de la agrupación, considerada ya un ícono del género.

La Banda MS es una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano, sigue dejando huella y ha logrado convocar a miles de fanáticos en todo el país.

Con un repertorio lleno de éxitos como “El color de tus ojos”, “Mi razón de ser” y “La mejor versión de mí”, la banda liderada por Sergio Lizárraga ha ofrecido espectáculos inolvidables que combinan música, energía y una producción de primer nivel.

Las entradas estarán disponibles a través de los canales oficiales. Con cada presentación, Banda MS reafirma su compromiso con el público y su lugar privilegiado dentro del panorama musical latino.

Próximas fechas

Septiembre 5, Zacatecas

Septiembre 12, Las Vegas, Nevada

Septiembre 13, Phoenix, Arizona

Septiembre 20, Villahermosa, Tabasco

Septiembre 27, Tijuana

Octubre 4, Chicago

Octubre 24, Texas

Octubre 25, El Paso, TX

Noviembre 14 y 15, Arena Monterrey

Noviembre 21, Houston. TX

Noviembre 28, Stockton, CA

Noviembre 29, San José, CA

Diciembre 12, Puebla

Diciembre 13, Veracruz

Diciembre 19 y 20, Arena CDMX

Febrero 13 de 2026, Crypto Arena. CA