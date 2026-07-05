Cerrará Carín León el Fan Fest de Monterrey el 19 de julio

Carín León será el artista encargado de cerrar las actividades del FIFA Fan Fest Monterrey, el próximo 19 de julio. El gobierno de Nuevo León informó que el artista ofrecerá su show en la clausura de las actividades del evento. “Ven a vivir la Final del Mundial en pantallas gigantes desde el Parque Fundidora y quédate para vivir el concierto en vivo de Carín León”, anunció la administración estatal. La entrada al evento es gratuita; sin embargo, el cupo al recinto es limitado de acuerdo con la llegada de los aficionados.

Apodaca Group que es la empresa que está detrás de los eventos artísticos del Fan Fest Monterrey precisó que la venta de boletos para la Zona VIP y General Plus estarán disponibles a partir del próximo 6 de julio, detalla infobae.com De esta manera, el intérprete de temas como Primera Cita y La boda del Huitlacoche se encargará de cerrar con “broche de oro” el Fan Fest Monterrey del Mundial de Futbol 2026. Recientemente, el cantante sonorense Carín León marcó un momento histórico al convertirse en el primer artista en ofrecer un concierto en el Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami, equipo de la MLS propiedad de David Beckham y donde juega el astro argentino Lionel Messi. El recinto, inaugurado en abril de este año en Miami, Florida, abrió por primera vez sus puertas para un evento musical la noche del 28 de junio, como parte de la gira ‘De Sonora Para El Mundo Tour 2026. De acuerdo con Billboard Latin, Miami fue el encargado de inaugurar la etapa de espectáculos del inmueble. Carín León es oficialmente el primer artista en hacer un concierto en el NU Stadium, la casa del Inter Miami“, destacó la publicación al compartir imágenes del intérprete recorriendo los túneles del estadio antes de subir al escenario.