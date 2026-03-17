Cerrará Shakira su tour mundial con una residencia de conciertos en Madrid

“Va a ser algo de otro mundo, una producción que no se ha visto antes en España”, adelantó la cantante en un fragmento de la conversación difundido este lunes.

La propia artista reveló el proyecto durante una entrevista para el programa Al cielo con ella de la radiodifusora pública RTVE.

Se ha dado a conocer que la estrella latina Shakira cerrará su actual gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en España, y lo hará con una residencia de conciertos en Madrid, al estilo de la que Adele realizó hace algunos años en Múnich.

En ese mismo adelanto, la colombiana confirmó que su paso por España quedará reservado para el final de la gira, donde ofrecerá conciertos durante “más de dos días”. Además, explicó que para el espectáculo se construirá un recinto especial que llevará el nombre de “Estadio Shakira”, detalla vanguardia.com

La artista ofreció la entrevista mientras se encontraba en México, donde recientemente batió un récord de asistencia al presentarse en la emblemática Zócalo de la Ciudad de México, congregando a más de 400 mil personas en un concierto gratuito con el que cerró su gira por América.

Aunque concede pocas entrevistas, a finales de 2024 Shakira ya había confirmado a la revista GQ su deseo de regresar a España, lo que marcaría su retorno al país tras su separación del ex futbolista Gerard Piqué y sus problemas con Hacienda.

“España para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”, declaró entonces.

Al margen de algunas presentaciones en galas de premios y eventos especiales, Shakira no ofrece un concierto completo en España desde su gira de 2018 El Dorado World Tour, cuando se presentó en el Palau Sant Jordi, el Coliseum da Coruña, el Bizkaia Arena y el entonces Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.