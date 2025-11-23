Chadwick Boseman recibe estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

El fallecido actor Chadwick Boseman fue reconocido con una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood este jueves.

Su viuda, Simone Ledward-Boseman; Ryan Coogler, quien dirigió a Boseman en “Pantera Negra”, y la actriz Viola Davis estuvieron a cargo de la emotiva ceremonia en Los Ángeles.

“Hoy ha sido un día hermoso”, dijo Ledward-Boseman.

“Todos estamos tan llenos de amor y de alegría. Y estamos tan orgullosos de esta persona que conocíamos, con quien compartimos”, agregó.

Coogler recordó a Boseman como una persona “extremamente generosa”.

“Su generosidad fue al punto de que cuando supo que sus días estaban limitados y sus momentos estaban contados, él siguió dedicándose a esta forma de arte. Aún así, se arrojó al fuego”, comentó el director, visiblemente emocionado.

Chadwick Boseman comenzó en el teatro y la televisión, para luego dar el salto a la gran pantalla.

Al encarnar a T’Challa/Pantera Negra en la cinta “Capitán América: Civil War” (2016), Boseman se convirtió en el primer actor negro en liderar una cinta de Marvel. La aclamada “Pantera Negra” (2018), centrada en el personaje, lo catapultó al estrellato mundial.

El actor falleció en 2020, a los 43 años, a causa de un cáncer de colón que le fue diagnosticado en 2016, pero que no lo alejó de los estudios de rodaje.

“A pesar de lo que atravesaba, hacía sus propias escenas de acción, estaba allí para las lecturas de guiones fuera de cámara. Era increíble”, dijo Coogler.

“Ese era Chadwick, más que solo un actor al que puedes ver en pantalla haciendo un trabajo maravilloso”, acotó Viola Davis, con quien compartió pantalla en “La madre del blues” (2020), la última cinta de Boseman.

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, el actor Michael B. Jordan y los hermanos del fallecido actor, Kevin y Derrick Boseman, también acudieron a la ceremonia.