Chanela Clicka, el colectivo que fusiona los sonidos de España y México

Las mezclas musicales se han convertido en una tendencia que ha funcionado entre el público y en esta ocasión el sonido del flamenco se mezcla con el regional mexicano gracias a Chanela Clicka.

El colectivo de productores y compositores tiene base en Madrid y su premisa es reunir lo tradicional y lo contemporáneo.

Desde 2022, los productores Eduardo Figueroa Espadas y Alejandro “Jimbo” Páez Lou se han dedicado a reunir estos sonidos y darle su estilo que ha llamado la atención.

Recientemente presentaron su álbum debut Puro Chanela, un material de 15 canciones y que incluye colaboraciones con artistas como Carolina Ross, Carín León, Adriel Favela, entre otros nombres que aportan distintas perspectivas a este diálogo musical entre ambos lados del Atlántico.

México y España fusionan sonidos

Uno de los sencillos de Chanela Clicka es “Tóxico”, una colaboración con Carín León, Adriel Favela y José del Curro.

La canción condensa la esencia del proyecto: guitarras y texturas orgánicas que evocan la raíz flamenca conviven con una producción contemporánea de gran precisión, creando una pieza intensa, directa y con un carácter sonoro que se distingue dentro del panorama actual.

Y es que el dúo propone un puente sonoro real entre el flamenco y la música urbana contemporánea, donde elementos profundamente arraigados en la tradición ibérica dialogan con la fuerza rítmica y estética de la música latina actual. Con ello queda una arquitectura sonora coherente, moderna y con identidad propia.