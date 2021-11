Pero con tres temporadas de “Daredevil” de Netflix se abrió la posibilidad de explorar las historias de superhéroes y villanos que no eran tomados en cuenta en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ya que también apareció en la serie The Defenders e incluso dio pie a un spin-off con The Punisher.

¿Regresa Charlie Cox como Daredevil?

Con el lanzamiento del primer tráiler de “Spider-Man: No way home”, la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland, comenzaron a surgir los rumores del regreso de los dos actores que dieron vida al superhéroe arácnido en películas anteriores: Tobey Maguire y Andrew Garfield; pero también ha crecido como espuma el rumor de que Charlie Cox llegará al UCM como Matt Murdock, quien en esta película sería el abogado de “Peter Parker”.

Charlie Cox no ha confirmado ni desmentido su participación en esta cinta, aunque en una entrevista hecha algunas semanas dijo que no descartaba que el personaje de “Daredevil” reapareciera (con o sin él). Sin embargo, a inicios de noviembre se filtraron unas fotografías supuestamente reales en las que el actor británico aparece en una escena de “No way home” con “Peter Parker”, la tía “May” y “Happy Hogan”.

Podríamos estar a menos de un día de saber si Charlie Cox estará en “Spider-Man: No way home” ya que este 16 de noviembre será lanzado el segundo tráiler que promete muchas sorpresas para los fanáticos. Aunque de no confirmarse que “Daredevil” saldrá en esta película de Jon Watts, aún hay esperanza de verlo en el UCM.

Recientemente el periodista Daniel Richtman publicó en su cuenta @RPK_NEWS1 parte de lo que parece ser un contrato filtrado para un próximo proyecto. En el documento se puede leer que la producción lleva el título de Daredevil y el estudio a su cargo es Marvel Studios. No dice quien formará parte de éste o si en él estará Charlie Cox, sin embargo, los conocedores del tema ya comenzaron a circular en redes que el regreso de Cox sería inminente.