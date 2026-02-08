Charlie Puth interpretó el himno nacional de Estados Unidos en el inicio del Super Bowl

Acompañado de un teclado y una orquesta el cantante estadounidense Charlie Puth interpretó el himno nacional de Estados Unidos en la previa del Super Bowl LX, que se llevó a cabo en el Levi’s Stadium. Se trató de uno de los momentos más esperados de la ceremonia previa cuando Charlie Puth interpretó “The Star-Spangled Banner”, ante miles de asistentes en el estadio y millones más en la transmisión global. La interpretación fue ovacionada, a pesar de las polémicas que se hicieron presentes en la previa por las políticas migratorias de Donald Trump y los aficionados que entregaron banderas de “Ice Out” a las afueras del estadio.

El cantante Charlie Puth se colocó detrás de un teclado para engalanar la interpretación del himno nacional estadounidense antes de que comenzara el partido entre Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle. A Charlie Puth lo acompañó una pequeña orquesta y medios estadounidenses como describieron que “interpretó el himno a la perfección”. Luego, Brandi Carlile tomó el micrófono para cantar “America the Beautiful”, uno de los temas patrióticos más representativos de la cultura estadounidense. Carlile, ganadora de múltiples premios Grammy, llegó al escenario con un estilo que resaltó tanto por su voz como por la forma en que interpretó la canción. Su actuación fue acompañada por un intérprete de lengua de señas para hacerla accesible a una audiencia más amplia. Carlile lo logró con su emotiva interpretación de la conmovedora canción, basada en el poema “Pike’s Peak” de Katharine Lee Bates, escrito en 1893. La artista originaria del estado de Washington, vestida con un traje azul y corbata de rayas rojas y blancas, utilizó su guitarra acústica y el acompañamiento de cuerdas de SistaStrings mientras interpretaba la emblemática canción.