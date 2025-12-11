$!Chayanne anuncia concierto para Mazatlán el 2 de mayo

En Sinaloa, su presentación más reciente fue el 23 de septiembre en el estadio Chevron Park de Los Mochis. La venta de boletos será a través de la plataforma Boletomóvil, los cuales, se presume podría lanzarse la venta a partir del 15 de diciembre.

El cantante, que tiene en marcha la gira Bailemos Otra Vez , anunció que se presentará en Mazatlán el próximo 2 de mayo de 2026 en el Estadio de Futbol El Encanto.

Finalmente, la petición que han hecho muchas de sus seguidoras y de su público, se hará realidad: el cantante puertorriqueño llegará a Mazatlán en mayo próximo.

El llamado ¡Papá de México! regresará a Sinaloa, tras su exitosa presentación en la ciudad de Los Mochis el pasado 23 de noviembre, en donde reunió a más de 16 mil personas en el Estadio Chevron Park, en un concierto, que para su realización, se creó el escenario más grande en la historia de este recinto, con dimensiones de 50 metros de frente, 20 metros de fondo, y una estructura que alcanzó las 150 toneladas.

Temas emblemáticos como Tiempo de Vals, Torero, Provócame, Fiesta en América, Y tú te vas, y Tú pirata soy yo, junto con su material reciente, fueron coreados por las miles de almas que se dieron cita para disfrutar la presencia del astro puertorriqueño, mismas que esta vez se escucharán a todo pulmón también en el Estadio de El Encanto.

La publicación de la fecha en Instagram y otras redes oficiales provoca reacciones de fans que planean asistir al concierto, anticipando una noche de música, baile y emociones al ritmo de sus grandes clásicos y nuevos temas.

Este concierto se suma a otras fechas anunciadas por Chayanne en México y América Latina dentro del mismo tour, donde combinará su repertorio clásico con su más reciente trabajo musical, ofreciendo una puesta en escena con producción de primer nivel, energía y cercanía con el público.

Chayanne ha construido una carrera marcada por la energía, la emoción y una conexión única con su público. Su música, presente en múltiples generaciones, combina romanticismo, ritmo y una entrega constante en cada escenario.

A lo largo de los años ha consolidado un legado que lo posiciona como uno de los artistas más queridos y reconocidos del panorama latino, siempre fiel a un estilo que inspira y emociona.

A través de sus redes sociales, el intérprete de Los humano a Marte, informó que su tour 2026 en México, también contempla presentaciones en Saltillo el día 26 de abril, en el Estadio Francisco I. Madero, y en Hermosillo, el día 30 de abril, en el Estadio Fernando Valenzuela.