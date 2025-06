El cantante puertorriqueño Chayanne se volvió tendencia y en el Día del Padre por un mensaje divertido que posteó y que hizo reír a miles de sus fans.

Y es que aprovechó la ocasión para sumarse a los memes que lo nombran como el “papá” de México y Latinoamérica, broma que ha crecido en popularidad durante años.

A través de sus redes sociales, Chayanne publicó un texto con mucho humor donde reclamaba a sus “hijos” que aún no le habían enviado un desayuno por el Día del Padre. Su mensaje decía:

“¡Mis hijos! No puedo creer que aún no me hayan saludado... ¡Ya es mediodía y sigo esperando mi desayuno sorpresa!”.