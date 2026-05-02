$!Chayanne conquista Mazatlán con ‘Bailemos otra vez’ en El Encanto

Después de más de 30 años de ausencia y de ser uno de los artistas más solicitados por el público mazatleco, incluso con reiteradas peticiones para que formara parte del Carnaval de Mazatlán, finalmente Chayanne se presentó en Mazatlán este mayo de 2026 con su gira “Bailemos otra vez”, logrando una noche memorable en el Estadio El Encanto. Cabe destacar que el puertorriqueño estuvo en el puerto para recibir una estatuilla en los Premios Oye en el 2013, pero no cantó. Y la última vez que se presentó en concierto fue en sus inicios como solista y fue en 1993, en el desaparecido Franki Oh.

Este sábado, desde temprana hora, miles de asistentes se dieron cita en el recinto para presenciar el esperado regreso del ídolo puertorriqueño, quien no decepcionó y entregó un show cargado de ritmo, romanticismo y conexión con el público. La emoción se hizo evidente desde los primeros acordes, con un público que coreó cada tema de principio a fin. ”Buenas noches mi gente bonita, que placer tan grande estar aquí, Mazatlán, mucho tiempo, muchos años sin verlos. Estoy muy feliz quiero darle las gracias por venir, quiero darles la bienvenida... Esta noche ustedes manden que yo obedezco”, dijo y el público lo ovacionó.





