Chayanne invita a sus ‘hijos’ a crear la foto familiar más viral con él

Este Día del Padre en México, las redes sociales se llenarán de creatividad gracias a Chayanne, quien volvió a encender la conversación digital con un reto inédito para sus fanáticos. El cantante puertorriqueño, apodado “el papá de Latinoamérica”, propuso un desafío que rápidamente se viralizó y generó miles de participaciones. La propuesta consistió en que sus seguidores crearan fotografías familiares junto a él, empleando una imagen que el propio artista compartió en su página oficial de Facebook.

Mis hijos, se acerca el Día del Padre... así que les dejo esta foto para que hagan la de nosostros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia 😅🫶🏼🫂 pic.twitter.com/bw4Y247T9f — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) June 19, 2026

Con ayuda de la Inteligencia Artificial, integrando a Chayanne en retratos familiares, los participantes podrán mostrar su mayor ingenio, señala infobae.com La publicación del reto sumó más de 100 mil interacciones en pocos días, y las reacciones se multiplicaron entre quienes con humor han mantenido el apodo de “padre de sus hijos” para el intérprete. Cada Día del Padre, Chayanne, redes y memes vuelven a cruzarse porque el cantante puertorriqueño quedó instalado en internet como el “papá de todos”, una broma nacida entre hijos de sus admiradoras que después se extendió entre adolescentes y jóvenes hasta convertirlo en una de las figuras más queridas por comunidades digitales.

Érika posteó su foto.

Lou Arirang también creó una foto en la que añade a Jungkook de BTS.

Lupita Ovalle también aceptó el reto.