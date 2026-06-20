Chayanne invita a sus ‘hijos’ a crear la foto familiar más viral con él

Este Día del Padre en México, las redes sociales se llenarán de creatividad gracias a Chayanne, quien volvió a encender la conversación digital con un reto inédito para sus fanáticos.
El cantante puertorriqueño, apodado “el papá de Latinoamérica”, propuso un desafío que rápidamente se viralizó y generó miles de participaciones.
La propuesta consistió en que sus seguidores crearan fotografías familiares junto a él, empleando una imagen que el propio artista compartió en su página oficial de Facebook.
Mis hijos, se acerca el Día del Padre... así que les dejo esta foto para que hagan la de nosostros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia 😅🫶🏼🫂 pic.twitter.com/bw4Y247T9f— CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC)
June 19, 2026
Mis hijos, se acerca el Día del Padre... así que les dejo esta foto para que hagan la de nosostros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia 😅🫶🏼🫂 pic.twitter.com/bw4Y247T9f
Con ayuda de la Inteligencia Artificial, integrando a Chayanne en retratos familiares, los participantes podrán mostrar su mayor ingenio, señala infobae.com
La publicación del reto sumó más de 100 mil interacciones en pocos días, y las reacciones se multiplicaron entre quienes con humor han mantenido el apodo de “padre de sus hijos” para el intérprete.
Cada Día del Padre, Chayanne, redes y memes vuelven a cruzarse porque el cantante puertorriqueño quedó instalado en internet como el “papá de todos”, una broma nacida entre hijos de sus admiradoras que después se extendió entre adolescentes y jóvenes hasta convertirlo en una de las figuras más queridas por comunidades digitales.
La idea no se limita a una fecha. En Navidad, en los cumpleaños del artista y en otras celebraciones, las plataformas se llenan de publicaciones que retoman el mismo juego: usuarios que dicen que sus madres sienten un cariño incondicional por él y que, por esa razón, lo llaman “papá”.
El apodo se consolidó a partir de interacciones en redes sociales en las que los cibernautas aprovecharon esas fechas para bromear con la devoción de sus madres hacia el intérprete de Torero.
Con su llegada a TikTok, esa dinámica ganó fuerza y la sección de comentarios se llenó de mensajes en los que le piden que “regrese a casa” o le recuerdan que “sus madres lo esperan para cenar”.
El fenómeno también se explica por su presencia en plataformas digitales, que le permitió mantenerse cerca de sus seguidores habituales y, al mismo tiempo, exponerse a públicos más jóvenes.