$!‘Chayanne no está en Monterrey, te traje a vacunar, mamá’

“¿Esta es la fila para ver a Chayanne?”, cuestiona la madre en el video compartido en TikTok por el usuario @medinnaoficial, mientras su hijo responde “sí, mamá. Es que es una celebridad. Definitivamente aquí está”.

Posteriormente continúan avanzando y el hijo desmiente que Chayanne se encuentra en Monterrey a la par que le confiesa a su madre que la llevó a base de engaños a ser vacunada.

“¿Qué crees? Chayanne ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar”, dice el hombre.

La madre se muestra molesta ante el acto y le responde “¡Qué cab...n! ¿Por eso me trajiste aquí? A mí no me gusta eso”, mientras su acompañante se ríe por lo ocurrido.

“Ya relájate... Mira, vas a tener más posibilidad de verlo ya vacunada”, afirma él; mientras ella replica que “se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras...”