$!Chayanne ya está en Mazatlán y se deja ver relajado antes de su gran show en El Encanto

El reconocido cantante Chayanne ya se encuentra en Mazatlán, donde mañana ofrecerá su esperado concierto en el Estadio El Encanto como parte de su gira “Bailemos otra vez”.
El espectáculo está programado para iniciar a las 21:00 horas, mientras que las puertas del inmueble se abrirán desde las 18:00 horas para recibir a los asistentes.
A pocas horas de su presentación, el artista se mostró relajado y disfrutando del destino turístico.
A través de su cuenta de Instagram, el intérprete publicó un video en el que se le observa jugando golf en lo que parece ser un complejo ubicado rumbo al aeropuerto de la ciudad, dejando ver el ambiente tranquilo previo a su espectáculo.
En el mismo video, el cantante expresó de manera textual: “Mazatlán disfrutando de tus placeres, nos vemos mañana en el show”.
La presencia de Chayanne ha generado gran expectativa entre sus seguidores en el puerto, quienes esperan una noche llena de energía, éxitos y el característico carisma del artista sobre el escenario en uno de los eventos más esperados de la temporada.