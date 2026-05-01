$!Chayanne ya está en Mazatlán y se deja ver relajado antes de su gran show en El Encanto

El reconocido cantante Chayanne ya se encuentra en Mazatlán, donde mañana ofrecerá su esperado concierto en el Estadio El Encanto como parte de su gira “Bailemos otra vez”.

El espectáculo está programado para iniciar a las 21:00 horas, mientras que las puertas del inmueble se abrirán desde las 18:00 horas para recibir a los asistentes.

A pocas horas de su presentación, el artista se mostró relajado y disfrutando del destino turístico.