Chayo de la Lola promociona ‘Palabras me faltan’

Rosario Antonio Peñuelas mejor conocido como Chayo de la Lola, ex vocalista de Los Recoditos, está de visita en Mazatlán y anunció el reciente lanzamiento de su melodía “Palabras me faltan”.

El cantante de regional mexicano, en su visita a Noroeste, informó que el tema es composición de Pedro Ibarra “El mazatleco”, una baladita para todos aquellos que han tenido una decepción amorosa en la vida.

El oriundo de Juan José Ríos, quien actualmente radica en Puerto Vallarta, informó que el sencillo, que se lanzó a finales de mayo de este año, lo pueden escuchar en las diferentes plataformas digitales y en su canal de Youtube.

“Andamos ahorita dándole continuidad a la vida, estamos sacando un tema nuevo que se llama ‘Palabras me faltan’, por cierto, composición de “El Mazatleco”, de Pedro Ibarra, aquí andamos, con mucho gusto y con muchas ganas de estar ya en los escenarios”, dice.

Por la pandemia, todos los artistas dedicados a la música se han tenido que renovar y “subirse” al barco de las redes sociales para poder seguir activos.

“Debido a la pandemia no se ha podido subir a los escenarios, pensamos que esto iba a pasar rápido, pero no, y aquí seguimos con cubrebocas, y claro hemos tenido cuidado”.

“Acabamos de tener una presentación con los medios de comunicación porque por ahí estamos en un proyecto con la Banda 89, andamos colaborando, todos los que andamos ahí tenemos nuestros respectivos trabajos, pero hicimos una recopilación de música, con artistas del mismo género, amigos todos”.

Las colaboraciones comentó fueron con Pancho Barraza, José Ángel Ledesma “El Coyote”, Luis Alfonso Partida “El Yaki”, Luis Ángel “El Flaco” y Luis Antonio López “Mimoso”, entre otros.

“En realidad todos los que andamos aquí en este rollo, algunos y no todos, nos hemos olvidado de las prioridades que van junto con los valores, y cómo que los valores andan extraviados, pero los medios de comunicación son profundos, y las redes sociales son un complemento; es un reacomodo que se está teniendo y poniéndole conciencia al medio”.

Cantante por vocación

Para Chayo de la Lola es una vocación el ser cantante, ya que antes de ingresar a Los Recoditos estuvo en el Grupo Los Tommy’s y Tennis Bands.

“A mí me encanta esto, para mí es una vocación, yo busqué qué era lo que yo quería en la vida y desde pequeño andaba detrás de grupos, y me ha tocado aprender de la universidad de la vida”.

“Es esta canción no sé qué le pasó a mi compa, pero está enamoradísimo, dice la canción que le faltan palabras para decirle lo que siente y que de ser posible le da su alma al diablo para que sienta lo mismo que yo, yo creo que es un golpe al corazón”.

“Mi carrera ha sido esa línea, antes de llegar a Los Recoditos, estuve en un grupo que se llama Los Tommy’s y es el mismo género, y después llegué a Tepic en los tiempos de la tecnobanda y me tocó venir a Mazatlán con Tenni’s Band”.

“Me siento muy dichoso de estar en el medio todavía, y de que la gente me siga apoyando de la manera que me ha apoyado, y a mis amigos colegas a Pancho Barraza, a mis amigos de la MS, La Arrolladora, a El Recodo mismo, muchas gracias a la familia Lizárraga; jamás me imaginé cantar con banda y toda la cosa, pero me fue moldeando el Señor de arriba y andamos con mucho gusto en esta etapa ahora”.

El videoclip de “Palabras me faltan” se grabó en un bar mazatleco llamado El Paraíso, ubicado en Lomas del Ébano.

‘Se hace con amor, si no, no lo hagas’

“No se busca fama, se busca ser lo que deseaste, lo que ideaste, lo que pensaste que podías ser, y se hace con amor, si no, no lo hagas, si quieres res bolero, si quieres ser doctor, si quieres ser ingeniero o quieres andar en la música, debe haber respecto al público, algunos artistas no quieren tomarse fotos, ni convivir con el público, se suben al coche y vámonos, yo pienso que la gente debe tener un contacto con el artista, nosotros vamos a divertir a la gente, y esa gente es la que nos mantiene, creo que debe de haber reciprocidad”.

Próximamente anunció que tiene previsto realizar una gira por Estados Unidos.

“Tenemos una gira por Estados Unidos, tenemos un proyecto con algunos comediantes, y tal vez armemos algo con ellos, ya más adelante veremos que se puede hacer, pero si hay que decirlo, hay que hacer todo con mucha dedicación”, dice.