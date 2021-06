Chicharito Hernández y Sarah Kohan celebran el cumpleaños de su hijo

“Hace dos años pasó lo más lindo. Baby Noah nació y me convertí en mamá. Feliz cumpleaños al mejor chico que conozco. No hay palabras que describan el amor que te tengo”, fue parte de lo que Sarah escribió en la publicación de Instagram.

A diferencia de Sarah, Javier “Chicharito” Hernández prefirió no compartir absolutamente nada acerca del cumpleaños de su hijo en redes sociales, lo que levantó las sospechas de que quizá no pasaría con él este cumpleaños, mismas que se terminaron cuando la actriz Aislinn Derbez, publicó en sus historias de Instagram parte de la pequeña celebración que Javier y Sarah organizaron y a la que invitaron a la hija de Eugenio Derbez con su primogénita Kailani, a la que procreó con Mauricio Ochmann.

En las publicaciones, se puede apreciar a Javier jugando con Noah en un pequeño inflable colocado en el jardín de sus casa, mientras que en otro video, se ve al futbolista ayudando a Kailani a cómo utilizar un carro de bomberos de batería que fue un regalo que le hicieron al festejado.

A pesar de que fueron los únicos momentos que se dieron a conocer, se demostró que Javier y Sarah quisieron compartir este momento especial juntos y en familia, a la que también se sumó su hija Nala. Cabe recordar que hace unos días durante la celebración de los ocho meses de vida de Nala, un seguidor de Sarah la cuestionó de por qué Javier no estaba en esos instantes, a lo que la modelo respondió contundentemente: “Por favor entienda, usted no puede hacer que alguien haga algo que no quiere hacer”.