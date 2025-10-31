‘Chilo’ el nuevo tema que presenta Majo Aguilar

La canción avanza sobre arreglos de guitarras enérgicas y trompetas de mariachi, elementos que forman parte de la identidad sonora de la intérprete, señala infobae.com

El sencillo refleja un momento clave para Majo Aguilar, quien ha mostrado una evolución constante en su propuesta artística. Chilo se dirige a quienes han transformado experiencias negativas en oportunidades de crecimiento personal.

La cantante mexicana fusionó las raíces del género ranchero con matices contemporáneos en este lanzamiento, donde explora el proceso de recuperar la fuerza personal tras una relación dolorosa.

Majo Aguilar presentó Chilo , un tema que convierte el desamor en una declaración de liberación y potencia femenina dentro de la música mexicana.

La voz de Aguilar se impone durante la pieza, transmitiendo seguridad y equilibrio sin perder la conexión con la tradición mexicana. El videoclip de Chilo, comienza con imágenes en un desierto anaranjado atravesado por relámpagos, estableciendo un ambiente dramático desde las primeras secuencias.

La artista aparece conduciendo un automóvil clásico color rojo y enfrentando escenarios naturales adversos que representan su viaje de la soledad hacia el autodominio. Cada plano enfatiza la fortaleza y la serenidad adquiridas después del rompimiento, logrando una correspondencia precisa entre la propuesta visual y el mensaje de la canción.

La trayectoria de Majo Aguilar se ha consolidado recientemente tras lanzar el sencillo Así son las cosas y rendir homenaje a Agustín Lara mediante una interpretación de Veracruz acompañada de su abuelo.

La cantante ha apostado en su álbum Mariachi Mío por una mezcla de mariachi tradicional y sonidos modernos como el tumbado, propuesta que supera los 436 millones de reproducciones a nivel global.

Durante 2025, Aguilar ha recibido el reconocimiento a Mejor Artista Femenina de Música Mexicana en la 27 entrega del Premio Lo Nuestro y ganó el Premio Juventud a Mejor Música Mexicana Mariachi por su colaboración con Alex Fernández en Cuéntame.

Además, obtuvo el galardón a Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas en los Premios Heat por el tema incluido en la telenovela Me Atrevo a Amarte.

Actualmente, la artista tiene confirmada una presentación en el ARRE Festival en Monterrey el próximo 8 de noviembre y su participación como embajadora invitada en el Segundo Congreso Mundial de Mariachi en el Zócalo de Ciudad de México el 9 de noviembre.

Ante el nuevo lanzamiento de Majo, internautas la respaldaron llenando de comentarios sus redes sociales. “Ella si irradia buena energía, paz y talento”, “Majo recata la esencia de la música mexicana”, son algunos de los comentarios que se leen en la plataforma de Instagram.