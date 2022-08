$!Chiquis Rivera reacciona a la actitud de Lolita Cortés al cantar en ‘La Academia’

En cuestión de minutos, sus muecas se hicieron virales y por ello, Chiquis Rivera respondió de forma contundente. Mediante sus historias de Instagram, la famosa primero aseguró que no se había fijado de las caras de los integrantes del jurado.

La intérprete asistió al programa para darle promoción a su nuevo disco Abeja Reina , pero su participación no pasó por desapercibida, pues la integrante del jurado no ocultó su desagrado al escucharla cantar.

Chiquis Rivera , hija de Jenni Rivera , causó conmoción con su participación en La Academia 2022 . Aunque su participación fue muy aplaudida, para muchos no fue la mejor y Lolita Cortés , quien con varios gestos de desagrado reaccionó a su presentación.

Sus seguidores la preguntaron que si había visto la cara de Lola mientras ella cantaba, a lo que Chiquis respondió:

“No bebé, la verdad no me fijé, pero espero haya sido una cara buena, ¿sonriendo?... pero no, la verdad estaba muy enfocada”, indicó.

Tiempo después, Chiquis Rivera compartió un mensaje diciendo: