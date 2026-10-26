Chris Brown es condenado en Londres por agresión en discoteca

El cantante estadounidense de R&B Chris Brown fue condenado a ocho meses de prisión en suspenso por un tribunal de Londres, tras ser hallado culpable de agredir violentamente a un productor musical en una discoteca del exclusivo barrio de Mayfair en febrero de 2023.

El fallo fue dictado por el juez Tony Baumgartner, del Tribunal de la Corona de Southwark, quien enfatizó que la naturaleza de los hechos impedía otorgar una sanción menor o meramente administrativa al intérprete de 37 años.

”Ni una multa ni una pena de trabajo comunitario podrían reflejar la gravedad de los actos reiterados de violencia cometidos. Un acto de violencia de este tipo en una discoteca abarrotada es grave”, aseveró el juzgador durante la lectura de la sentencia.

Los hechos se remontan al 19 de febrero de 2023 en el club nocturno Tape. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscal Claire Campbell, Brown y el productor Akinlolu Omololu perpetraron una agresión violenta y no provocada contra el productor musical Abraham “Abe” Diaw. Durante el altercado, el artista utilizó una botella de vidrio como arma para golpear dos veces en la cabeza a la víctima, para posteriormente propinarle puñetazos y patadas en el suelo en compañía de su cómplice.

El músico, conocido también en el ámbito público por su historial de denuncias por violencia y por su pasada relación con la cantante Rihanna, se había declarado culpable del delito el pasado mes de julio.

La detención del cantante se ejecutó hasta mayo de 2025 en un hotel de cinco estrellas en Manchester, en el noroeste de Inglaterra, momentos después de que descendiera de un avión privado para iniciar una gira de conciertos en territorio británico.