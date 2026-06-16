Chris Evans confirma que volverá nuevamente como el Capitán América en Vengadores: Secret Wars

Chris Evans el Capitán América original del Universo Cinematográfico Marvel, confirmó que será parte de ‘Avengers: Secret Wars’ (2027).

El actor estadounidense reconoció entre risas que no sabe guardar secretos y reveló que comenzará a trabajar en la próxima película dentro de poco.

La revelación se dio a través de un reel de instagram, en donde conversa sobre su futuro dentro de Marvel Studios y comenta que tiene previsto incorporarse al rodaje de la siguiente gran película de los Vengadores.

“No sé guardar secretos. Empiezo a trabajar en la siguiente dentro de un par de meses, así que estoy en la siguiente. No puedo decir cuánto salgo, pero estoy en ella”, señaló Evans, dejando la puerta abierta a muchas interpretaciones.

No detalló si volverá como un recuerdo, un flashback, o directamente como personaje central de la historia.