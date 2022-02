$!Chris Pratt sorprende en el primer tráiler de ‘Jurassic World Dominion’

Un adelanto, de casi tres minutos de duración, que muestra las líneas maestras de la trama del filme que retoma la historias cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar y de que los dinosaurios volvieran, libres y descontrolados, a recorrer la Tierra.

Ahora, las criaturas han tomado el planeta dejando claro que, tal y como ya avisó el doctor John Parker Hammond, la vida siempre se abre camino.

“Los humanos y los dinosaurios no pueden coexistir. Hemos generado un desastre ecológico”, alerta la doctora Ellie Sattler (Dern) antes de reencontrarse con el también doctor Alan Grant (Neil).

“Vamos de cabeza hacia la extinción de nuestra especie. No solo no dominamos la naturaleza, sino que dependemos de ella”, explica también el tráiler el matemático y, cómo no, también doctor Ian Malcolm (Goldblum). Los tres cruzarán sus caminos con el domador Owen Grady (Pratt) y Claire Dearing (Howard) en un esperado encuentro que cuenta con invitado nada inesperado: el imponente T-Rex. “¿Por qué siempre son más grandes?”, se pegunta el cairsmático Malcolm.