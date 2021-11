Christian Nodal dice que le gustaría casarse con Belinda el próximo año

Una de las parejas más mediáticas en el mundo de la farándula nacional es la compuesta por Christian Nodal y Belinda. En medio de los rumores sobre sus problemas con una disquera, el artista regional concedió una entrevista donde reveló detalles de su primer encuentro con su prometida, cómo se enamoró y reveló que le gustaría casarse el siguiente año.

El compositor y cantante mexicano tuvo una charla con el programa El Gordo y La Flaca, ahí comentó que fue durante un programa de televisión dónde comenzó a sentir “mariposas” por Belinda.

Aunque el cantante no especificó de qué reality se trató, se cree que fue durante La Voz México, espacio donde ambos trabajaron como coach. Difundió Infobae.

“Pues estábamos juntos en un programa de televisión y a mí me da, siempre que la miraba pánico escénico, sabes, como cuando me subí la primera vez a un escenario y quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo en frente de ella y nunca me había pasado con una mujer, porque ella impone demasiado”, explicó el cantante.