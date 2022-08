Christian Nodal estrena look y muestra por primera vez su pecho sin tatuaje de Belinda

Además de su nueva cabellera, lo que llamó la atención en su nueva publicación es que el intérprete de Se me olvidó se ve muy tranquilo acostado en medio de un edredón blanco con la naturaleza a su alrededor y su pecho completamente descubierto.

Esta no es la primera vez que su cabello luce de ese color, sin embargo sus seguidores resaltan que este cambio de look le sentó muy bien en su nueva etapa, además le piden que por favor ya saque su nuevo disco.

Aunque ha sido muy criticado por sus constantes cambios de color en su cabellera, a Christian Nodal siempre le ha gustado arriesgarse y no lucir como un vaquero tradicional, pues en esta ocasión el nacido en Caborca, Sonora sorprendió con un cabello en color verde.

Christian Nodal parece que por fin encontró la paz, luego de varios meses envuelto en polémicas y lo demuestra con una fotografía en donde se deja ver muy tranquilo, feliz y con un nuevo look.

El sonorense deja ver sin ningún problema esta parte de su cuerpo, la cual causó mucha polémica hace algunos meses pues Nodal tenía tatuados los ojos de su ex prometida, Belinda y al anunciar su separación el cantante inmediatamente cubrió todos o casi todos los tatuajes que se hizo en honor a la cantante y actriz.

Anteriormente, Christian Nodal ya había compartido en una entrevista que había tatuado los ojos de Belinda con un par de alas, no había mostrado cuál fue el resultado final ahora podemos apreciarlo y podemos ver que de aquel tatuaje de su ex ya no queda nada.