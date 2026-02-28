Christian Nodal estrena su nueva canción ‘Incompatibles’

El cantante de regional mexicano Christian Nodal reapareció en redes por el lanzamiento de su nueva canción “Incompatibles”.
Como era de esperarse, en redes comenzaron a especular sobre el significado detrás de los símbolos y la letra de la canción y entre sus fanáticos surgieron teorías sobre la posibilidad de que el tema esté dirigdo a su ex pareja, la argentina Cazzu, de acuerdo con quien.com.
Este esperado lanzamiento ya tiene fecha programada y estará disponible para el público el próximo 5 de marzo.
El anuncio publicado en sus redes sociales muestra a Christian Nodal, tocando la guitarra y cantando su nueva canción, junto al video, el cantante de 27 años escribió: “#INCOMPATIBLES ¿Quién esperando este rolón?”, con lo que despertó el entusiasmo entre sus seguidores, pese al clima tenso en el que se encuentra su vida pública.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por EL FORAJIDO 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)
Una publicación compartida por EL FORAJIDO 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)
La reaparición de Nodal se produce en medio de una nueva polémica que involucra tanto a su persona como a la de Cazzu, la cual ha ganado intensidad tras el lanzamiento de “Rosita”, un tema interpretado por Rauw Alejandro, Jhayco y producido por Tainy.
La canción incluye la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, que muchos interpretaron como una alusión directa a la rapidez con la que Nodal formalizó su matrimonio con Ángela Aguilar después de su ruptura con Cazzu.
Esta referencia ha desatado una oleada de comentarios y debates públicos entre ambos artistas, y ha generado aún más atención sobre su relación y las decisiones personales que han tomado en los últimos meses.