Christian Nodal estrena su nueva canción ‘Incompatibles’

El cantante de regional mexicano Christian Nodal reapareció en redes por el lanzamiento de su nueva canción “Incompatibles”.

Como era de esperarse, en redes comenzaron a especular sobre el significado detrás de los símbolos y la letra de la canción y entre sus fanáticos surgieron teorías sobre la posibilidad de que el tema esté dirigdo a su ex pareja, la argentina Cazzu, de acuerdo con quien.com.

Este esperado lanzamiento ya tiene fecha programada y estará disponible para el público el próximo 5 de marzo.

El anuncio publicado en sus redes sociales muestra a Christian Nodal, tocando la guitarra y cantando su nueva canción, junto al video, el cantante de 27 años escribió: “#INCOMPATIBLES ¿Quién esperando este rolón?”, con lo que despertó el entusiasmo entre sus seguidores, pese al clima tenso en el que se encuentra su vida pública.