Christian Nodal hace historia con sus presentaciones en Monterrey

La relación entre Christian Nodal y Monterrey sigue fuerte, ya que el cantante sonorense volvió a abarrotar sus presentaciones al conseguir su séptimo sold out, una marca que reafirma su poder de convocatoria y el gran momento que vive dentro de la música regional mexicana.

Miles de seguidores se dieron cita para disfrutar de un espectáculo que combinó producción, cercanía con el público y un repertorio repleto de éxitos.

Con un escenario 360 grados, Nodal recorrió cada rincón del recinto, permitiendo que sus fanáticos vivieran una experiencia más cercana.

Durante más de dos horas, el intérprete de “Adiós Amor” hizo un recorrido por algunos de los temas más importantes de su carrera. Canciones como “De los Besos Que Te Di”, “No Te Contaron Mal”, “Probablemente” y “Ya No Somos Ni Seremos” fueron acompañadas por miles de voces que no dejaron de cantar durante toda la presentación.

La respuesta del público fue constante a lo largo de la noche, con aplausos, ovaciones y muestras de cariño que evidenciaron el arraigo que el artista mantiene entre los regiomontanos.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando Nodal sorprendió a los asistentes al invitar a Jonás al escenario para interpretar “Noreste Caliente”.

La participación especial encendió aún más los ánimos y provocó una de las reacciones más efusivas del concierto.

Antes de iniciar su presentación, el cantante recibió una placa conmemorativa por las siete fechas con boletaje agotado que ha conseguido en sus presentaciones en Monterrey, además de ser reconocido por haber congregado a más de 90 mil asistentes a lo largo de sus actuaciones.