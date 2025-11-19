Christian Nodal libra la primera batalla legal tras 17 horas de audiencia

El intérprete de regional mexicano acudió a la audiencia acompañado de sus padres y de su equipo legal. Desde el inicio del proceso, Nodal mantuvo una postura de respeto hacia las autoridades y mostró tranquilidad ante los medios, dejando en claro que confiaba en que la justicia actuaría de manera imparcial.

Christian Nodal concluyó una extensa jornada legal que se prolongó por más de 17 horas, en la que se evaluaron diversas acusaciones de la disquera Universal Music en su contra por la investigación que determinó que las firmas del notario público, Luis Fernando Ruibal Coker, que aparecían en las certificaciones de 32 contratos presentados por la familia Nodal, no corresponden a su puño y letra.

La jornada incluyó revisión detallada de pruebas y documentos, así como testimonios de todas las partes involucradas, lo que evidenció la complejidad del caso.

Tras horas de deliberación, la jueza dictaminó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso, lo que representa un alivio significativo para el cantante, detalla milenio.com

En entrevista con los medios que lo esperaron durante toda la jornada, el cantante destacó que no se encontraron irregularidades en los documentos presentados, asegurando que el fallo confirma la transparencia del proceso.

En sus primeras declaraciones tras la audiencia, Nodal agradeció el apoyo de su familia, medios y seguidores.

“Siempre he creído en la justicia. Estamos muy cansados, pero quiero agradecerles por ser tan pacientes. Soy fiel creyente de que los hechos hablan más que las palabras. Hoy estamos aquí: mi padre, mi señora madre, en una jornada muy larga. Valió la pena; satisfactoriamente no fuimos vinculados”.

Sobre los señalamientos de falsificación de documentos, el cantante aclaró: “No hay ni un solo papel que indique que hemos falsificado cualquier documento”.

Además, envió un mensaje a la industria musical, recordando su trayectoria y el respeto que merece un artista de su calibre.

“Con Universal, la discográfica, he hecho cosas increíbles y quiero pedirles respeto, cariño y la congruencia de que, si quieren un artista de mi calibre para atrás, hagan un contrato digno”.

Finalmente, Nodal reflexionó sobre la importancia de cuidar la reputación familiar y de su ejemplo para otros artistas. “Yo soy una figura pública y ha sido una pena que ensucien el apellido de mis padres. Es una de las cosas más dolorosas. Esto limpia el nombre”. También aconsejó a los artistas independientes:

“Cuiden todo lo que hacen. Esto sigue: tenemos una demanda por lo civil, entonces estamos en la lucha y no tengo más que decir”, resaltó el sonorense.