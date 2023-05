“Qué bonito que sigan celebrando su amor de forma pública y privada, eso neta sí me encanta mucho y más porque ella está a poco tiempo de dar a luz y todos estamos siendo testigos de la historia de amor”. “Aunque esa canción la conocí porque la canto con Belinda en La Voz México, me da gusto que no la odia y la sigue cantando ahora incluso con Cazzu. Eso significa que ya ha soltado su pasado y sí vive su presente”.

“El beso todo tierno de una pareja que ya casi dará la bienvenida al primer integrante de su familia, que emoción”, fueron algunos de los comentarios.