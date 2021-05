Christian Nodal muestra su apoyo a Colombia en concierto online

Christian Nodal ofreció un concierto virtual este sábado, tras más de un año sin pisar un escenario debido a la pandemia causada por el Covid-19, con un mensaje de apoyo a los colombianos por crisis política y con el ejército que atraviesa el País, además dedicó canciones de amor y desamor a todos sus seguidores.

“Saludos a Colombia, sé que la están pasando mal, les mando mucha fuerza y a toda mi gente de Piso, ya saben que los llevamos en el ‘cora’ gracias por esta canción”, fueron las palabras del cantante antes de interpretar el tema Pa’ olvidarme de ella, que hizo a dueto con la banda colombiana Piso 21.

Durante el espectáculo interpretó temas de sus grandes amigos colombianos como, Tequila que hizo con Juanes y la presentó cantando un pedazo a capela de La camisa negra; mientras que con La mitad que canta junto a Camilo dijo: “Tiene un bigotito así bien chido”, para referirse al yerno de Ricardo Montaner, a quien recordó con mucho cariño.

Uno de los espectáculos más esperados por muchos fanáticos de Nodal y de Belinda que han quedado embelesados por su reciente compromiso de matrimonio, dio inicio a las 20:30 horas con temas como Se me olvidó, Ayayay, No es justo por él, entre otros.

“Mi gente, cómo la están pasando, espero que muy bien, realmente extrañaba pisar un escenario y compartir con ustedes sus alegrías y su dolor con mis canciones”, dijo el cantante al saludar a su audiencia.

El cantautor enfatizó que extrañaba tener público presente y aunque sólo era visto a través de una pantalla, con la sencillez que lo caracteriza, trató de hacer contacto con sus fanáticos en todo momento, acercándose a las cámaras, mandando mensajes de aliento y preguntando si se la estaban pasando bien.

Una producción sencilla acompañada por 15 músicos, entre ellos, un mariachi y una pantalla en donde pasaban imágenes que vestían cada una de las canciones del intérprete, bastó para que la noche de miles de seguidores fuera mágica y pudieran bailar y cantar a distancia.

Aunque muchos deseaban que Belinda apareciera sorpresivamente en el show, el invitado especial de la noche fue Gerardo Daniel Torres Montante, mejor conocido como Gera MX, con quien interpretó Botella tras botella.

La velada continuó con canciones como Nada nuevo, Perdóname, De los besos que te di, Mi ex, No te contaron mal, Si te falta alguien, ¿Quién es usted?, Amor tóxico, Yo no sé mañana, entre muchas más.

Tras casi dos horas de espectáculo, el cantante cerró con Venganza cumplida, Anoche me enamoré y el tema que lo catapultó a la fama Adiós amor.

“A sido un honor y un orgullo poder conectarnos con todos ustedes, muchas gracias por estar presentes virtualmente, gracias por todo el apoyo y amor, no sé cómo pagarles todo lo bonito que hacen por uno”, fue como se despidió antes de que finalizara la transmisión.