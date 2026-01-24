Christian Nodal presume nuevo tatuaje

Christian Nodal se sometió a una nueva sesión de tatuajes, justo antes de regresar a sus compromisos en los escenarios.

El intérprete de regional mexicano aprovechó los días posteriores a sus vacaciones y a la celebración de su cumpleaños número 27 para añadir un nuevo diseño a su piel, esta vez en la zona del cuello.

El cambio ocurre en un momento clave de su carrera y de su vida personal, ya que coincide con una etapa de ajustes en su imagen, decisiones familiares y el regreso a su actividad profesional.

De acuerdo con elimparcial.com, el nuevo tatuaje fue realizado recientemente y se localiza en el cuello del cantante. Hasta ahora, Christian Nodal no ha revelado el diseño ni el significado de la pieza.