Christian Nodal quiere escuchar historias de desamor

Christian Nodal está batallando para escribir canciones de desamor, pues al parecer está tan enamorado de Belinda que las “dolidas” ya no le salen, tanto que tuvo que pedir ayuda a sus seguidores para echar andar de nuevo su inspiración.

El cantante sonorense usó su cuenta de Twitter para lanzar un llamado a todos sus seguidores que quieran participar en esta dinámica; la petición tuvo tanto éxito que rápidamente se convirtió en tendencia en esta red social.

“Nunca había batallado tanto pa’ componer dolidas, cuéntenme sus historias a ver si sale algo”, escribió Christian Nodal en el tuit.

El post se llenó rápidamente de miles de comentarios, pero además, los memes comenzaron a circular por internet, pues al parecer son varios los fans del intérprete de “Adiós amor” los que tienen historias de desamor que contar y quieren escucharlas en voz del artista.

“Déjate con la Beli ahí sí te van a salir ideas”, “Mi ex me engañó con un hombre”, “hay más drama mi Nodal, pero no me alcanza un tuit para todo”, “Uy compadre, con las mías sí te sacas como 3 discos”, se leen en parte de los comentarios.

LOS MEMES